Şanlıurfa'da dolandırıcılık suçundan aranan şahıs saklandığı evde yakalandı
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Şanlıurfa'da dolandırıcılık suçundan aranan şahıs saklandığı evde yakalandı

11.02.2021 10:49 | Son Güncelleme: 11.02.2021 10:52
Şanlıurfa'da dolandırıcılık suçundan aranan şahıs saklandığı evde yakalandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde dolandırıcılık suçunda hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, gizlendiği evde yakalandı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde dolandırıcılık suçunda hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, gizlendiği evde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı suç araştırma ekipleri, hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.T'nin Adnan Menderes Mahallesi'nde bir evde gizlendiğini belirledi.

Ekiplerce söz konusu adrese düzenlenen operasyonda H.T. yakalandı

Adliyeye sevk edilen H.T, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme

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