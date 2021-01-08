Şanlıurfa'da dolandırıcıların koronavirüs taktiği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Şanlıurfa'da dolandırıcıların koronavirüs taktiği

08.01.2021 12:19 | Son Güncelleme: 08.01.2021 12:24
Şanlıurfa'da dolandırıcıların koronavirüs taktiği

ŞANLIURFA'da Büyükşehir Belediyesi'nin adını kullanarak, 'Pandemi Desteği İçin Lütfen Tıklayınız' şeklinde cep telefonlarına gönderilen mesajlarla dolandırıcılık yapıldığı ortaya çıktı.

ŞANLIURFA'da Büyükşehir Belediyesi'nin adını kullanarak, 'Pandemi Desteği İçin Lütfen Tıklayınız' şeklinde cep telefonlarına gönderilen mesajlarla dolandırıcılık yapıldığı ortaya çıktı. Çok sayıda vatandaşın şikayeti üzerine açıklamada bulunan belediye, bu tür mesajların dikkate alınmaması konusunda uyarıda bulundu.

Cep telefonlarına Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin adı kullanılarak 'Pandemi Desteği İçin Lütfen Tıklayınız' şeklinde mesaj gönderilmesi üzerine belediyeden basın açıklaması yapıldı. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada bu tür mesajlara itibar edilmemesi gerektiği belirtilerek, "Günümüz teknoloji ve bilişim çağı olması nedeniyle bu eksende son zamanlarda art niyetli kişiler tarafından özellikle Büyükşehir Belediyemizin ismi kullanılarak, 'Pandemi Desteği İçin Lütfen Tıklayınız' şeklinde vatandaşlarımızın cep telefonlarına gönderilen mesajlara ve gerçek olmayan web sitesi adreslerine lütfen itibar etmeyiniz. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızdan bu şekilde bir bilgi talebimiz bulunmamaktadır."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Prens Harry İrem Derici Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Mesut Bakkal Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Ocak Çocuk Kongre Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şanlıurfa'da dolandırıcıların koronavirüs taktiği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.1.2021 12:33:48. #1.15#
title