Şanlıurfa'da Doktorun Darbedilmesi

Gaziantep-Kilis Tabip Odası, Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Çocuk Acil Servisi'nde görevli Dr. Bahattin Ahmet Yalçın'ın hasta yakını tarafından darbedilmesi olayını kınadı.

Odadan yapılan açıklamada, Türk Tabipler Birliğinin uzun yıllardır sağlıkta yaşanan şiddetin nedenleri, şiddete karşı alınacak önlemler konusunda kamuoyunu bilgilendirdiği ve yöneticileri şiddeti durdurmak için sorumluluk almaya davet ettiği hatırlatıldı.

Bütün bu çabalara rağmen hiçbir adım atmadığını üzülerek görüldüğü savunulan açıklamada, şu görülere yer verildi:

"Gelinen aşamada sağlıkta şiddet sağlık hizmet sunumunun hemen tüm aşamalarında yaygın ve ciddi bir sorun haline dönüşmüştür. Sağlık kuruluşlarında her gün ortalama 30 şiddet vakası yaşanmaktadır. Özellikle acil servisler şiddetin kol gezdiği, sağlık çalışanlarının kendilerini emniyette hissedemedikleri, sağlık hizmetini güvenli ortamlarda veremedikleri yerler haline gelmiştir."

Açıklamada, bu sorunun bir yandan hekimlerin ve sağlık çalışanlarının can güvenliğini tehdit ederken, aynı zamanda sağlık hizmeti sunumunu da engelediği dile getirilerek, yaşanan tüm şiddet olaylarının kınandığı ifade edildi.