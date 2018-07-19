Şanlıurfa'da Doktorun Darbedilmesi

Mersin Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Çocuk Acil Servisi'nde görevli Dr. Bahattin Ahmet Yalçın'ın hasta yakını tarafından darbedilmesi olayını kınadı.

Bahçacı, yaptığı yazılı açıklamada, bir hasta yakını tarafından darbedilen Dr. Yalçın'a geçmiş olsun dileklerini ileterek, acil şifalar diledi.

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin kamuoyu gündeminde önemli bir yer teşkil ettiğini üzülerek gördüklerini ve yaşadıklarını dile getiren Bahçacı, sağlık çalışanları olarak ailelerinden, kendilerinden fedakarlık yaparak acı çeken, sağlığını kaybetmiş insanlara hizmet etmek için hiç ara vermeden çalıştıklarına işaret etti.

Bahçacı, sağlık çalışanları olarak din, dil, ırk ayrımı yapmadan halkın tamamına hizmet sunduklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Sağlık çalışanlarının fedakarca çalışmalarından dolayı halkımızın büyük çoğunluğunun minnet duyguları içinde olduğunu çok iyi biliyoruz. Ancak ne yazık ki toplum içinde şiddeti alışkanlık haline getirmiş olanlar, bazen sağlık hizmeti sunduğumuz ortamlarda karşımıza çıkıyorlar. Sayın Bakanımızın 'Sağlık personeline uygulanan şiddetin önüne geçmek için ne gerekiyorsa yapacağız' yaklaşımını Sağlık Müdürlüğü yöneticileri olarak aynen benimsiyoruz."

Bahçacı, sağlık çalışanları olarak, gerek sözlü gerekse fiziksel şiddet uygulayan kişilerin, adalet önünde mutlaka hak ettikleri cezayı almalarını beklediklerini ifade etti.