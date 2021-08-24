Şanlıurfa'da doğaya 1500 keklik salındı
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Şanlıurfa'da doğaya 1500 keklik salındı

Şanlıurfa'da doğaya 1500 keklik salındı
Anadolu Ajansı / Yasin Dikme - Haberler | Kültür Sanat

Şanlıurfa'da, doğal hayata katkı sağlamak amacıyla Hilvan ve Halfeti ilçelerinde 1500 keklik salındı.

Şanlıurfa'da, doğal hayata katkı sağlamak amacıyla Hilvan ve Halfeti ilçelerinde 1500 keklik salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şanlıurfa Şube Müdürlüğü ile Halfeti ve Hilvan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ortak çalışma yaptı.

Çalışma kapsamında kentin kırsal bölgeleri ile Hilvan ve Halfeti ilçelerinde, doğaya 1500 keklik bırakıldı.

Halfeti ilçesindeki etkinliğe Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mehmet Gürkaynak, Halfeti Tarım ve Orman İlçe Müdürü Akan Akmeşe, mahalle muhtarları ve kurum personelleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme

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