Şanlıurfa'da doğal gaz patlaması: 1 yaralı
Haberler » Güncel » Şanlıurfa'da doğal gaz patlaması: 1 yaralı - Haber

Şanlıurfa'da doğal gaz patlaması: 1 yaralı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir evde meydana gelen doğal gaz patlamasında bir kişi yaralandı.

21.11.2019 20:42 | Son Güncelleme: 21.11.2019 20:42
Şanlıurfa'da doğal gaz patlaması: 1 yaralı

'nın ilçesinde bir evde meydana gelen doğal gaz patlamasında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mahallesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın dördüncü katındaki evde doğal gaz çalışması sırasında patlama meydana geldi.

Yaralanan Yunus Çiftçi (26) 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada doğal gaz ekipleri, binadaki gaz akışını kesti.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
Son Dakika Güncel Haberleri
21:52 Şartlı tahliye ile cezaevinden çıktı, tekrar suç işleyince tutuklandı
21:52 Maketten konut satışı TBMM'de araştırılacak
21:52 Adana'da bir çiftçi telefonla dolandırıldı
21:50 Kayseri'de 1300 metre uzunluğunda yeraltı şehri bulundu
21:50 CHP lideri Kılıçdaroğlu, İzmir'de yurt açılışına katıldı(3)
21:24 İçişleri Bakanlığı'na ilişkin yeni düzenlemeler teklifi komisyonda kabul edildi! Emniyet'te köklü değişiklikler olacak
20:50 EGM bekçilerle ilgili kimlik sorma tartışmalarına noktayı koydu: Kimlik sorma yetkileri vardır
20:38 Cüneyt Özdemir: ABD'de 'Doktora gideyim' dedim mart ayına randevu verdiler, daha kasımdayız
20:06 Başörtülü hamile kadına çirkin saldırı! Darp edilen kadın hastaneye kaldırıldı
20:05 Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat erken seçim için tarih verdi: Kulislerde 2020 Kasım konuşuluyor
19:33 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan net mesaj: S-400 çalışacak, bu işin şakası yok
18:13 Son Dakika: Bakan Akar: Yaptığımız harekatlar sonucu 400 binden fazla Suriyeli Afrin'e döndü
17:42 Son Dakika: Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran kadın tutuklandı
10:44 Sivas'a özgü mermer ve travertenler 4 kıtada 18 ülkeye ihraç ediliyor
10:19 Yaşar Büyükanıt, ölmeden önce verdiği son röportajda FETÖ'cü savcıyı affetmedi
09:49 Yaşar Büyükanıt, Dolmabahçe görüşmesinin sırlarını kendisiyle mezara götürdü
08:55 25. Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt kimdir?