Şanlıurfa'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
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Şanlıurfa'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde mercimek yüklü traktörün şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Şanlıurfa'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
15.06.2020 20:21 | Son Güncelleme: 15.06.2020 20:25

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde mercimek yüklü traktörün şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Selman Tayboğa idaresindeki mercimek yüklü 63 EH 584 plakalı traktör, Siverek-Şanlıurfa kara yolunun 15. kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada yaralanan Tayboğa çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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