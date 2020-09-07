Şanlıurfa'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
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Şanlıurfa'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
07.09.2020 14:49 | Son Güncelleme: 07.09.2020 14:52

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Mehmet Can (71) yönetimindeki 63 B 716 plakalı traktör, Kantarma Mahallesinde devrildi.

Kazada traktörün altında kalan Can, olay yerinde hayatını kaybetti.

Traktörün altından çıkarılan Can'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Halfeti Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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