Şanlıurfa'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
07.09.2020 14:49 | Son Güncelleme: 07.09.2020 14:52
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Mehmet Can (71) yönetimindeki 63 B 716 plakalı traktör, Kantarma Mahallesinde devrildi.
Kazada traktörün altında kalan Can, olay yerinde hayatını kaybetti.
Traktörün altından çıkarılan Can'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Halfeti Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA