Şanlıurfa'da Devrilen Traktörün Altında Kalan Çiftçi Öldü
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kişi, hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kişi, hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, çiftçi Eyüp Aydın'ın (55) kullandığı traktör, Taşhan Mahallesi'nde devrildi. Traktörün altında kalan ve ağır yaralanan Aydın, Bozova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İlk müdahalenin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Aydın, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA