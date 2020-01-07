Şanlıurfa'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
07.01.2020 16:54 | Son Güncelleme: 07.01.2020 17:00
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Nuh Hakan Yıldız idaresindeki 33 DUD 95 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Yıldız, 112 Acil Servis ekiplerince Hilvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kara yolunun Şanlıurfa yönünde ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.
Kaynak: AA