Şanlıurfa'da Devrilen Tırın Sürücüsü Yaralandı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 44 PF 221 plakalı palet yüklü tır, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 35. kilometresinde devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir şeridi trafiğe kapanan yol, tırın kaldırılmasıyla ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA