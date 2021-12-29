Şanlıurfa'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şanlıurfa'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Şanlıurfa'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü
AA / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Suriyeli A.B. (50) idaresindeki 63 MB 3186 plakalı otomobil, Kırsal Mızra Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada ağır yaralanan sürücü A.B, 112 Acil Sağlık ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

A.B, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bağdat Caddesi'ni savaş alanına çeviren kaza! Otomobilde sıkışan sürücü için seferber oldular

Bağdat Caddesi'ni savaş alanına çeviren kaza! Otomobilde sıkışan sürücü için seferber oldular

 İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI 1 AY SONRA YÜZDE 50 DÜŞECEK?

İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI 1 AY SONRA YÜZDE 50 DÜŞECEK?

 Görüntü tepki çekti! Yavru köpeği patisinden taşıyan belediye işçisi kendini böyle savundu

Görüntü tepki çekti! Yavru köpeği patisinden taşıyan belediye işçisi kendini böyle savundu

AA / Mehmet Fatih Aslan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title