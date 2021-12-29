Şanlıurfa'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü
AA / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Suriyeli A.B. (50) idaresindeki 63 MB 3186 plakalı otomobil, Kırsal Mızra Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü A.B, 112 Acil Sağlık ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.
A.B, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
AA / Mehmet Fatih Aslan - Son Dakika Haberleri
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