Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
AA / Rauf Maltaş - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, henüz sürücüsü öğrenilemeyen 63 KZ 235 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Suruç kara yolunun 15. kilometresinde devrildi.
Kazada otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.
AA / Rauf Maltaş - Son Dakika Haberleri
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