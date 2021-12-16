Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı - Haberler
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Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
AA / Rauf Maltaş - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, henüz sürücüsü öğrenilemeyen 63 KZ 235 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Suruç kara yolunun 15. kilometresinde devrildi.

Kazada otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.

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AA / Rauf Maltaş - Son Dakika Haberleri

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