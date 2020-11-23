Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
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Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

23.11.2020 13:23 | Son Güncelleme: 23.11.2020 13:27
Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Mehmet Sırrı Çaktur idaresindeki 63 E 4091 plakalı otomobil, Siverek-Şanlıurfa kara yolunun 10. kilometresinde devrildi.

Otomobilde bulunan sürücüyle Fadile ve Mikail Çaktur, itfaiyenin yarım saatlik çalışmasının ardından bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cuma Sarı

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