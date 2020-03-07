Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 3 çocuk yaralandı
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Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 3 çocuk yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu meydana trafik kazasında 1'i bebek 3 çocuk yaralandı.

07.03.2020 17:16 | Son Güncelleme: 07.03.2020 17:32
Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 3 çocuk yaralandı

'nın ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu meydana trafik kazasında 1'i bebek 3 çocuk yaralandı.

İzzet Tayan idaresindeki 63 B 1443 plakalı otomobil, Siverek-Viranşehir kara yolunun 30'uncu kilometresinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, İsmail (6), Cebrail (5) ve Malik Tayan (1) yaralandı.

Yaralı çocuklar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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