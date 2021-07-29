Şanlıurfa'da devrilen otomobil tırla çarpıştı: 4 yaralı
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Şanlıurfa'da devrilen otomobil tırla çarpıştı: 4 yaralı

Şanlıurfa'da devrilen otomobil tırla çarpıştı: 4 yaralı
Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da devrilen otomobilin tırla çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da devrilen otomobilin tırla çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Veysel Topkaya idaresindeki 21 AAK 239 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunun 37. kilometresinde ön lastiğinin patlaması nedeniyle devrilerek Abdulsamet Aşkın yönetimindeki 33 CTF 13 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Serpil, Felek ve Seyfettin Kan yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

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