Şanlıurfa'da Devrilen Midibüsün Sürücüsü Öldü
ŞANLIURFA'da, kontrolden çıkarak şarampole devrilen midibüsün Suriye uyruklu sürücüsü Muhyeddin Diheb (36), yaşamını yitirdi.
ŞANLIURFA'da, kontrolden çıkarak şarampole devrilen midibüsün Suriye uyruklu sürücüsü Muhyeddin Diheb (36), yaşamını yitirdi.
Kaza, öğle saatlerine Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun 55'inci kilometresinde meydana geldi. Gaziantep'e giden Suriyeli Muhyeddin Diheb yönetimindeki 63 NH 914 plakalı midibüs, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, camdan fırlayan sürücü Diheb, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Diheb'in cenazesi, otopsi için morga gönderildi. - Şanlıurfa