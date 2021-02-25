Şanlıurfa'da devrilen kamyonette 2 kişi yaralandı
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Şanlıurfa'da devrilen kamyonette 2 kişi yaralandı

25.02.2021 15:51 | Son Güncelleme: 25.02.2021 15:54
Şanlıurfa'da devrilen kamyonette 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Ahmet Özkaya idaresindeki 35 KB 7828 plakalı kamyonet, Şanlıurfa-Adıyaman kara yolunun 20. kilometresinde lastiğinin patlaması nedeniyle şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile yanında bulunan Rıdvan Kaya yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

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