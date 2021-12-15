Şanlıurfa'da devrilen iş makinesinin altında kalan operatör öldü
AA / Rauf Maltaş - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde devrilen iş makinesinin altında kalan operatör hayatını kaybetti.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde devrilen iş makinesinin altında kalan operatör hayatını kaybetti.
Özel şirkette çalışan B.G.'nin (37) kullandığı kepçe, Gölbaşı Mahallesi kırsalında devrildi.
İş makinesinin altında kalan operatör, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Kepçe operatörünün cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
AA / Rauf Maltaş - Son Dakika Haberleri
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