Şanlıurfa'da dev hortum paniği

Şanlıurfa'da dev hortum paniği Dev hortum heyecana neden oldu İşçiler tepkilerini "Maşallah, maşallah" diyerek gösterdi Şanlıurfa'da kısa süreliğine oluşan dev hortum heyecana neden oldu.