Şanlıurfa'da dev hortum paniği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şanlıurfa'da dev hortum paniği

İhlas Haber Ajansı / Bekir Şeyhanlı - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da dev hortum paniği Dev hortum heyecana neden oldu İşçiler tepkilerini "Maşallah, maşallah" diyerek gösterdi Şanlıurfa'da kısa süreliğine oluşan dev hortum heyecana neden oldu.

Şanlıurfa'da dev hortum paniği

Dev hortum heyecana neden oldu

İşçiler tepkilerini "Maşallah, maşallah" diyerek gösterdi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da kısa süreliğine oluşan dev hortum heyecana neden oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki Evren Sanayi Bölgesi Hurdacılar Sitesinde yaşandı. Bölgede çalışan işçiler rüzgarın etkisiyle hortum oluştuğunu gördü. Cep telefonuyla hortumu kaydeden işçilerin heyecanı kameraya yansıdı. İşçiler, "Maşallah, Maşallah" diyerek tepkilerini dışa yansıtırken kısa bir süre görülen hortum daha sonra kayboldu.

Şanlıurfa'da dev hortum paniği
Şanlıurfa'da dev hortum paniği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Şeyhanlı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Kartal Tibet Şeyma Subaşı Mahsun Kırmızıgül Mohammed Al Saloussi
Spor Arda Turan Erol Bulut Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şanlıurfa'da dev hortum paniği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.7.2021 16:29:52. #1.16#

title