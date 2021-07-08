Şanlıurfa'da dev hortum paniği
Şanlıurfa'da dev hortum paniği Dev hortum heyecana neden oldu İşçiler tepkilerini "Maşallah, maşallah" diyerek gösterdi Şanlıurfa'da kısa süreliğine oluşan dev hortum heyecana neden oldu.
Şanlıurfa'da dev hortum paniği
Dev hortum heyecana neden oldu
İşçiler tepkilerini "Maşallah, maşallah" diyerek gösterdi
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da kısa süreliğine oluşan dev hortum heyecana neden oldu.
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki Evren Sanayi Bölgesi Hurdacılar Sitesinde yaşandı. Bölgede çalışan işçiler rüzgarın etkisiyle hortum oluştuğunu gördü. Cep telefonuyla hortumu kaydeden işçilerin heyecanı kameraya yansıdı. İşçiler, "Maşallah, Maşallah" diyerek tepkilerini dışa yansıtırken kısa bir süre görülen hortum daha sonra kayboldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Şeyhanlı