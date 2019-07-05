Şanlıurfa'da dere yatakları temizlendi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi kentteki derelerde temizlik çalışması yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde temizlik çalışmalarını sürdüren Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri derelerde temizleme çalışması gerçekleştirdi.

Karaköprü, Sırrın, Cavsak ve Karakoyun bölgelerindeki dere yataklarını temizleyen ekipler, dere yataklarında bakım ve onarım çalışması da yaptı.

Kaynak: AA