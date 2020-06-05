Şanlıurfa'da deprem canlı yayına yansıdı
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Şanlıurfa'da deprem canlı yayına yansıdı

Şanlıurfa'da deprem canlı yayına yansıdıMalatya'nın Pötürge ilçesinde saat 21.06'da meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem, Şanlıurfa'da da hissedildi.

05.06.2020 23:50 | Son Güncelleme: 05.06.2020 23:54

Şanlıurfa'da deprem canlı yayına yansıdı

Malatya'nın Pötürge ilçesinde saat 21.06'da meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem, Şanlıurfa'da da hissedildi. Deprem anı, yerel bir kanalda canlı yayına yansıdı. Karaköprü Kaymakamı Ufuk Akıl'ın canlı yayın konuğu olduğu programda deprem anı saniye saniye yayına yansıdı. Hem konuk hem sunucu deprem anındaki şaşkınlığını gizleyemedi.

Şanlıurfa'da deprem canlı yayına yansıdı

Kaynak: DHA

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