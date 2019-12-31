Şanlıurfa'da "Deneyap Teknoloji Atölyesi" tanıtıldı

31.12.2019 16:56 | Son Güncelleme: 31.12.2019 16:56

Şanlıurfa'da, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından öğrencilere yönelik hayata geçirilen "Deneyap Teknoloji Atölyesi" tanıtıldı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Müdürü Ömer Kökçam, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen tanıtım ve bilgilendirme toplantısında, geleceğin teknoloji yıldızlarını yetiştirmek için yola çıktıklarını belirtti.

Atölye kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı arasında işbirliği yapıldığını belirten Kökçam, şunları kaydetti:

"81 ilde 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi kurulacak. Bu kapsamda milli teknoloji hamlesi ile ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasında kilit rol oynayacak gençlerin yetiştirilecek. Öğrenci seçimi, müfredatlar, eğitmen seçimi, gerçekleştirilecek projeler gibi tüm süreçlerin titizlikle takip ediliyor. İlk etapta 12 ilde Deneyap teknoloji atölyelerini açtık. İkinci etapta ise 18 ilde atölyelerimiz açılacak. Bu iller arasında Şanlıurfa'da bulunuyor. Geleceğin teknoloji yıldızları inşallah Şanlıurfa'dan da yükselecek, parlayacak."

Kökçam, atölye için eğitmenlik başvurularının 12 Ocak 2020'ye kadar alınacağını ifade ederek, mülakatların ardından çalışmalara başlayacaklarını anlattı.

Toplantıya il genelindeki okulların müdürleri, öğretmenleri ve diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA