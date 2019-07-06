Şanlıurfa'da denetlemede rahatsızlanan ikinci asker de şehit oldu (2)

ACI HABERİ ULAŞTI

Tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Onbaşı Volkan Şevik'in acı haberi memleketi Adana'ya ulaştı. Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi'ndeki babaevine gelen askeri yetkiler, aileye acı haberi verdi. Şehidin babaevine Türk bayrakları asıldı. Yakınları ve komşuları aileye başsağlığı ziyaretinde bulundu. Şehidin cenazesinin yarın toprağa verilmesinin planlandığı öğrenildi.

Kaynak: DHA