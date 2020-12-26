Şanlıurfa'da dehşete düşüren görüntüler
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Şanlıurfa'da dehşete düşüren görüntüler

26.12.2020 18:01 | Son Güncelleme: 26.12.2020 18:26

Şanlıurfa'da 5 kişinin hayatını kaybettiği kavgayla ilgili dehşete düşüren görüntüler ortaya çıktı.

Şanlıurfa'da 5 kişinin hayatını kaybettiği kavgayla ilgili dehşete düşüren görüntüler ortaya çıktı. Cep telefonuna yansıyan görüntülerde elinde silah olan bir şahsın yerde yatanları kontrol edip yaşama belirtisi olanlara tek tek ateş edip öldürdüğü görüldü.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Ramzi kırsal Mahallesinde iki aile arasında yaşanan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği kavganın dehşete düşüren görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde elinde silah bulunan bir şahsın yerde yatanları kontrol edip yaşama belirtisi olanlara tekrar ateş edip öldürdüğü gözlendi. Diğer şahıslar yaşananlara müdahale etmezken genç bir kadının tek başına engellemeye çalıştığı görüldü.

(İHA)

Şanlıurfa'da dehşete düşüren görüntüler
Şanlıurfa'da dehşete düşüren görüntüler
Şanlıurfa'da dehşete düşüren görüntüler
Şanlıurfa'da dehşete düşüren görüntüler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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