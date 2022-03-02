Şanlıurfa'da değerlendirme toplantısı düzenlendi

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin başkanlığında, kaymakamlar ve kamu kurum kuruluşları amirleriyle değerlendirme toplantısı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, konferans salonunda düzenlenen toplantıda eğitim, asayiş, güvenlik, sağlık, mera arazileri, kamu ihaleleri ve sosyal konular hakkında istişarede bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Erin, en büyük önceliklerinin eğitim olduğunu belirtti.

Hizmetlerin vatandaşlara en iyi şekilde ulaşması için çaba harcadıklarını ifade eden Erin,"Okullarımızın sürekli denetim altında tutulması, kaymakamlarımızın zaman zaman okullara ziyaretler gerçekleştirmeleri gerekiyor. Fiziki altyapının iyileştirilmesi anlamında bugün düne göre daha iyi durumdayız. Birinci etapta belirlediğimiz 400 civarında, ardından 1400 okulumuzun bakım onarımlarını gerçekleştireceğiz. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek ödenekle bu çalışmalarımızı yürüteceğiz. Diğer taraftan kaymakamlıklarımızın küçük onarım ve tadilatları yerel imkanları kullanmak suretiyle gidermesi yoluna gideceğiz." diye konuştu.

Türkiye'de okuma yazma bilmeyen en fazla nüfusun Şanlıurfa'da bulunduğunu hatırlatan Vali Erin, bu sorunu ortadan kaldırmak için çalışma yürüttüklerini ifade etti.