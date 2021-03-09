Şanlıurfa'da DEDAŞ protestosu... Çiftçiler lastik yakıp yol kapattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Şanlıurfa'da DEDAŞ protestosu... Çiftçiler lastik yakıp yol kapattı

09.03.2021 19:59 | Son Güncelleme: 09.03.2021 20:05

Şanlıurfa'da DEDAŞ protestosu... Çiftçiler lastik yakıp yol kapattı Elektrikler sürekli kesilince ekinler susuzluktan kurumaya başladı Çiftçiler elektrik dağıtım şirketini protesto için lastik yaktı Şanlıurfa'da elektrik kesintileri ve sulama sorununu protesto eden onlarca çiftçi, lastik yakıp...

Şanlıurfa'da DEDAŞ protestosu... Çiftçiler lastik yakıp yol kapattı

Elektrikler sürekli kesilince ekinler susuzluktan kurumaya başladı

Çiftçiler elektrik dağıtım şirketini protesto için lastik yaktı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da elektrik kesintileri ve sulama sorununu protesto eden onlarca çiftçi, lastik yakıp yolu trafiğe kapattı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı kırsal Sevimli Mahallesi yakınlarında yaşandı. Akçakale ilçesine bağlı kırsal Sevimli, Yeşerti, Polatlı mahallelerinde iddiaya göre sürekli yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle sulama birliklerince mahallelerine sulama suyu verilemeyen ve ekinleri kuruma noktasına gelen çiftçiler protesto yaptı. Dicle Elektrik ile sulama birliklerine tepki gösteren onlarca çiftçi, yolu çift yönlü trafiğe kapatarak lastik yaktı. Uzun süre trafiğe kapanan Şanlıurfa - Akçakale yolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri, çiftçilerle yaptığı görüşme sonrası yanan lastikleri yol kenarına çekerek, tekrar trafik akşını sağladı.

(BB-SD-HA-Y)

Şanlıurfa'da DEDAŞ protestosu... Çiftçiler lastik yakıp yol kapattı
Şanlıurfa'da DEDAŞ protestosu... Çiftçiler lastik yakıp yol kapattı
Şanlıurfa'da DEDAŞ protestosu... Çiftçiler lastik yakıp yol kapattı
Şanlıurfa'da DEDAŞ protestosu... Çiftçiler lastik yakıp yol kapattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR ŞEYHANLI

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Mustafa Şentop Necmettin Erbakan Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şevket Çoruh Hakan Taşıyan Meghan Markle İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Mete Kalkavan Aykut Kocaman Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Konya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şanlıurfa'da DEDAŞ protestosu... Çiftçiler lastik yakıp yol kapattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 20:05:08. #1.15#
title