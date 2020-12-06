Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama

Şanlıurfa'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik kent merkezinde operasyon düzenledi. Operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı