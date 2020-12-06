Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama

06.12.2020 23:23 | Son Güncelleme: 06.12.2020 23:30
Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama

Şanlıurfa'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Şanlıurfa'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik kent merkezinde operasyon düzenledi. Operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

'Çanta' operasyonunda 18 tutuklama
'Çanta' operasyonunda 18 tutuklama
Malatya'da PKK/KCK operasyonunda 2 tutuklama
Malatya'da PKK/KCK operasyonunda 2 tutuklama
Batman'daki terör operasyonunda 2 tutuklama
Batman'daki terör operasyonunda 2 tutuklama
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Fahrettin Koca Mustafa Şentop Ali Mahir Başarır Adil Karaismailoğlu
Magazin İrem Derici Başak Dizer Caner Cindoruk Diego Armando Maradona
Spor Fatih Terim Sinan Gümüş Yılmaz Vural Burak Yılmaz Ali Palabıyık
Tüm Haberler Bakan Aralık Antalya Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama - Şanlıurfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.12.2020 23:31:49. #1.15#
title