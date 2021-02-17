Son dakika haberi | ŞANLIURFA - DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
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Son dakika haberi | ŞANLIURFA - DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

17.02.2021 14:49 | Son Güncelleme: 17.02.2021 14:56

Son dakika haberleri... Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve MİT Bölge Başkanlığı ekiplerince geçmiş dönemlerde terör örgütü DEAŞ içerisinde çeşitli birimlerde sorumlu düzeyinde olan, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı geçişleri organize eden ve bu kişilere destek veren şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Kent merkezindeki adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Son dakika haberi | ŞANLIURFA - DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
Son dakika haberi | ŞANLIURFA - DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
Son dakika haberi | ŞANLIURFA - DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın

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