Son dakika haberi | ŞANLIURFA - DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
Son dakika haberleri... Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve MİT Bölge Başkanlığı ekiplerince geçmiş dönemlerde terör örgütü DEAŞ içerisinde çeşitli birimlerde sorumlu düzeyinde olan, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı geçişleri organize eden ve bu kişilere destek veren şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
Kent merkezindeki adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın