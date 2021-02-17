Son dakika haberi | ŞANLIURFA - DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Son Dakika! Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'a, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan ayrı ayrı 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istendi

Son Dakika: Üniversitelerde yüz yüze eğitim için karar verildi! Öğrencilerin önünde 2 seçenek var

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "13 şehidin sorumlusu Erdoğan'dır" diyen Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Sen ne yüzsüzsün

Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve MİT Bölge Başkanlığı ekiplerince geçmiş dönemlerde terör örgütü DEAŞ içerisinde çeşitli birimlerde sorumlu düzeyinde olan, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı geçişleri organize eden ve bu kişilere destek veren şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Kent merkezindeki adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın