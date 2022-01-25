Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama - Haberler
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Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama

Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama
Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'da polisin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

ŞANLIURFA'da polisin terör örgütü Deaş'a yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, geçmiş dönemlerde terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösterenlere yönelik belirlenen adrese operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 1'i kadın 2 şüpheli yakalandı. Emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama

Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Son Dakika Haberleri

Terörle Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Terör, DEAŞ, Güncel, Haber

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