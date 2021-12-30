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Son Dakika | ŞANLIURFA'DA DEAŞ OPERASYONU 7 GÖZALTI

Son Dakika | ŞANLIURFA'DA DEAŞ OPERASYONU 7 GÖZALTI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre ŞANLIURFA'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde, terör örgütü Deaş'a yönelik düzenlenen operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

MİT ve Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Akçakale ilçesinde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, terör örgütü üyesi olan ve örgüt içinde sözde 'savaşçı' ile 'komutan' düzeyinde faaliyet yürüttükleri belirlenen 6 Suriye uyruklu ve 1 Irak uyruklu gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor.

Son Dakika | ŞANLIURFA'DA DEAŞ OPERASYONU 7 GÖZALTI

Son Dakika | ŞANLIURFA'DA DEAŞ OPERASYONU 7 GÖZALTI

Son Dakika | ŞANLIURFA'DA DEAŞ OPERASYONU 7 GÖZALTI

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