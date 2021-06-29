Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı
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Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

- Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilrn bilgiye göre, Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik olarak sürdürülen çalışmalar kapsamında Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube ekipleri, haklarında Irak ve Suriye ülkelerinde DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde emir, savaşçı, istihbarat elamanı ve yerleşim yerlerinde örgütün kullandığı sözde yönetim binalarından sorumlu olduğu şeklinde bilgiler iletilen 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli şahıslar, sağlık kontrolünün arından emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı
Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı
Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı
Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Şeyhanlı

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