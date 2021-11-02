Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
Şanlıurfa'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da Deaş terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Suriye sınırındaki Akçakale ilçesi ile Şanlıurfa merkezde düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA
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