Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

Şanlıurfa'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da Deaş terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Suriye sınırındaki Akçakale ilçesi ile Şanlıurfa merkezde düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
İntihar ettiği sanılan kişinin arkadaşı tarafından ağaca asıldığı ortaya çıktı

İntihar ettiği sanılan kişinin arkadaşı tarafından ağaca asıldığı ortaya çıktı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title