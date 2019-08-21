Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu

21.08.2019 12:54

Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü DEAŞ'ın eylemlerinin engellenmesi ve örgüt üyelerinin deşifre edilmesine yönelik, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, kent merkezindeki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda terör örgütüyle irtibatlı ve iltisaklı oldukları tespit edilen 5 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, 1'i ise serbest bırakıldı.

Kaynak: AA