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Şanlıurfa'da DEAŞ'ın sözde Musul emirinin çocukları yakalandı

Şanlıurfa'da DEAŞ'ın sözde Musul emirinin çocukları yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa merkezli üç ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında örgütün sözde Musul emirinin çocuklarının da olduğu 7 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa merkezli üç ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında örgütün sözde Musul emirinin çocuklarının da olduğu 7 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerince, Şanlıurfa merkezli üç ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonda, geçmiş yıllarda Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edilen ve aralarında örgütün sözde Musul emirinin çocuklarının da olduğu 7 örgüt mensubu, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ŞANLIURFA

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