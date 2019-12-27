Şanlıurfa'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı

27.12.2019 11:26 | Son Güncelleme: 27.12.2019 11:26

Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ ile iltisakı olan şüphelilere yönelik il merkezi ve Akçakale ilçesinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Kaynak: AA