Şanlıurfa'da damdan düşen çocuk öldü
Şanlıurfa'da evlerinin damından düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'da evlerinin damından düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Merkez Haliliye ilçesi kırsalında bulunan Konuklu Mahallesi'nde ikamet eden Karataş ailesinin 4 yaşındaki kızı Hiranur, dört katlı evlerinin damında oynadığı sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü.
Ağır yaralanan Karataş, 112 Acil Servis ekibince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Küçük çocuk, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.