Şanlıurfa'da damdan düşen çocuk öldü
Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde, evlerinin damından düşen çocuk hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde, evlerinin damından düşen çocuk hayatını kaybetti.
Bamyasuyu Mahallesi'nde, Suriye uyruklu Şam Bursan (4), 4 katlı evlerinin damında uyurken beton zemine düştü.
Ağır yaralanan Bursan, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Çocuğun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Kaynak: AA
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