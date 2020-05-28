Şanlıurfa'da cuma namazı hazırlığı Şanlıurfa'da korona virüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 2 aydır kapalı olan camiler, dezenfekte edilerek ibadete hazır hale getirildi.

Şanlıurfa'da korona virüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 2 aydır kapalı olan camiler, dezenfekte edilerek ibadete hazır hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı, 'cami ve mescitlerde cemaatle ibadet edilmesi' hakkında 81 il valiliğine genelge gönderdi. Genelgede, 29 Mayıs'ta Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından alınan tedbirler kapsamında, cami ve mescitlerde sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde namaz kılınacağı, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar ve 20 yaş altı vatandaşların alanlara alınmayacağı bildirildi. Şanlıurfa'da da korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler gereğince ibadete ara verilen camilerin bahçeleri ile meydanlar cuma namazı için hazırlanıyor. Sosyal mesafe ve dezenfekte kurallarına uygun olarak yeniden namaz kılınabilecek. Cuma namazı için hazır hale getirilen cami bahçeleri ve parklarda çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor.

Korona virüs salgını nedeniyle camilerde dezenfekte çalışmalarını yaptığını belirten tarihi Ulu Cami görevlisi Faruk Tatlı, "Yaklaşık 2 aydır korona virüs nedeniyle camilerimiz kapalıydı. İnşallah yarın Cuma namazıyla tekrardan camilerimiz ibadete açılacak. Biz de camide temizlik çalışmalarını yapıyoruz. Camide dezenfekte çalışmalarını yaptık. Camiye gidecek olan cemaatin sağlıklı bir şekilde ibadetlerini yapmaları için dört gündür dezenfekte çalışmalarını sürdürüyoruz. Cuma namazı dışarıda kılınacak. Öğle ve ikindi namazları cami içerisinde kılınabilecek. Camiye gelecek vatandaşlar, evlerinde abdest alıp, maskesini takıp ve seccadelerini alıp gelebilecekler" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA