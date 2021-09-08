Şanlıurfa'da çölyak hastalarına gıda kolisi dağıtıldı
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Şanlıurfa'da çölyak hastalarına gıda kolisi dağıtıldı

Şanlıurfa'da çölyak hastalarına gıda kolisi dağıtıldı
Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş - Haberler | Güncel

Eyyübiye Belediyesi tarafından kentteki 450 çölyak hastasına gıda kolisi dağıtıldı.

Eyyübiye Belediyesi tarafından kentteki 450 çölyak hastasına gıda kolisi dağıtıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, çölyak hastalarının ihtiyaç duyduğu besin maddelerinin teminini her ay düzenli olarak gerçekleştiriyor.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Çölyak Eğitim, Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hasan Doğan ile birlikte bu ay ki gıda dağıtımına katıldı.

Kuş ve beraberindekiler, içerisinde, un, makarna, kek ve mısır unu bulunan gıda kolilerini vatandaşlara ulaştırdı.

Çölyak hastalarının ihtiyaç duydukları glütensiz gıda maddelerinin dağıtımını sürdüreceklerini aktaran Kuş, şunları kaydetti:

"Eyyübiye Belediyesi olarak göreve geldiğimiz ilk günden itibaren dezavantajlı kardeşlerimize pozitif ayrımcılık yapacağımızı ifade etmiştik. İlçemizde ciddi manada çölyak hastamız var. Hasan kardeşimizin özel insan dediği özel olarak adlandırdığı bizim içinde özel olan kardeşlerimize bugüne kadar yardım elimizi uzattık. Çölyak hastası kardeşlerimiz şunu bilsin ki Hasan Doğan gibi kendilerini temsil eden bir değer var, her platformda çölyak hastalıklarını savunan onlar için taleplerde bulunan bir başkanları var. Ben öncelikle çölyak hastalarına ve yakınlarının adına Hasan Doğan'a şükranlarımı iletiyorum ve teşekkür ediyorum. Bugüne kadar nasıl çölyaklı kardeşlerimize yardım elimizi uzatmışsak bundan sonra da çölyaklı kardeşlerimizin yanında olacağız."

Çölyak Eğitim, Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Doğan ise katkılarından dolayı Eyyübiye Belediyesine teşekkür etti.

Şanlıurfa'da çölyak hastalarına gıda kolisi dağıtıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

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