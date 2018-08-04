Şanlıurfa'da Çölyak Hastalarına Gıda Kolisi

Eyyübiye Belediyesi tarafından çölyak hastalarına gıda kolisi dağıtıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, çölyak hastalarının ihtiyaç duyduğu besin maddelerinin teminini her ay düzenli olarak gerçekleştiriyor.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Çölyak Eğitim, Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hasan Doğan ile birlikte bu ay ki gıda dağıtımına katıldı.

Ekinci ve beraberindekiler, içerisinde, un, makarna, kek ve mısır unu bulunan gıda kolilerini vatandaşlara ulaştırdı.

Çölyak hastalarının ihtiyaç duydukları glütensiz gıda maddelerinin dağıtımını sürdüreceklerini aktaran Ekinci, şunları kaydetti:

"Eyyübiye Belediyesi olarak dezavantajlı insanlarımıza yönelik sosyal sorumluluk gereği kendileriyle birlikte olmaya devam ediyoruz. Çölyak hastalarının da özel gıdalara ihtiyaçları var. Dernek Başkanımız da geçtiğimiz yıllarda bizlere müracaat ettiğinde bizler de bunun ilkini yaparak kendilerine gıda paketi hazırlattık. O günden bu güne her ay düzenli olarak gıda paketlerimizi dağıtmaya devam ediyoruz. İlçemiz sınırları içerisinde 285 hastamız ve dolaysıyla 285 ailemiz var. Bu kapsamda hastalarımızın ihtiyaç duyduğu gıda maddelerini tedarik edip bundan sonraki süreçte de dağıtımımız devam edecektir."

Çölyak Eğitim, Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Doğan ise katkılarından dolayı Eyyübiye Belediyesine teşekkür etti.