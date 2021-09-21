ŞANLIURFA'DA ÇÖKEN DUVARIN ALTINDA KALAN KADIN YARALANDI - Haberler
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ŞANLIURFA'DA ÇÖKEN DUVARIN ALTINDA KALAN KADIN YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'da inşaatı devam eden evinde çalışan Necmiye A.?nın üzerine duvarın çökmesi sonucu yaralandı.

ŞANLIURFA'da inşaatı devam eden evinde çalışan Necmiye A.?nın üzerine duvarın çökmesi sonucu yaralandı. Ekipler tarafından molozlar altından çıkarılan kadın tedavi altına alındı. Olay kent merkezine 20 kilometre mesafede bulunan kırsal Uğurlu Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre yapımı devam eden tek katlı evin inşaatında bulunan Necmiye A.?nın üzerine istinat duvarı çöktü. Duvarın altında kalan Necmiye A, çevredekilerin yardımıyla moloz yığınlarının arasından çıkarıldı. İhbarla olay yerine geçen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Acil serviste tedavisine başlanılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

ŞANLIURFA'DA ÇÖKEN DUVARIN ALTINDA KALAN KADIN YARALANDI

ŞANLIURFA'DA ÇÖKEN DUVARIN ALTINDA KALAN KADIN YARALANDI

ŞANLIURFA'DA ÇÖKEN DUVARIN ALTINDA KALAN KADIN YARALANDI

ŞANLIURFA'DA ÇÖKEN DUVARIN ALTINDA KALAN KADIN YARALANDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: ŞANLIURFA'DA ÇÖKEN DUVARIN ALTINDA KALAN KADIN YARALANDI - Haberler
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