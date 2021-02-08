Şanlıurfa'da çocuklarıyla kağıt toplayan ailelere destek

ŞANLIURFA Valiliği'nce kağıt toplayıcılığı yaparak çocukları ile birlikte dilendiği tespit edilen Suriyeli 21 aileye kira yardımı, gıda, giyecek ve eğitim desteği sağlandı.

Şanlıurfa'da maddi durumu iyi olmayan dar gelirli aileler ile iç savaştan kaçarak kente yerleşen Suriyeli kadınlar, çöplerden topladıkları kağıt ve plastikleri geri dönüşüm tesislerine satarak geçimlerini sağlıyor. Kağıt toplayarak çocukları ile birlikte dilencilik yapan Suriyeli ailelerin çocuklarını ihmal ve istismar etmesinin sona erdirilmesi amacıyla Şanlıurfa Valiliği'nin girişimleri ile çeşitli kurumlarca proje hazırlandı. Proje kapsamında yapılan saha çalışmasında; sokakta aileleri ile kağıt toplayarak dilendirilen çocukların büyük bir oranın Suriye uyruklu çocuklardan oluştuğu tespit edildi. Sokakta aileleriyle kağıt toplayıcılığı yaptığı tespit edilen, aileleri tarafından çalıştırılan ve sokakta dilendirilen çocukların tespiti, koruyucu ve önleyici hizmet modellerinin belirlenmesi, örgün eğitim ya da mesleki eğitime dahil edilmeleri ve sosyal rehabilitasyonlarının sağlanması, gerekli ayni ve nakdi desteklerin sağlanarak çocukların akranları gibi yaşamasına imkan verildi.

AİLELER ZİYARET EDİLEREK İHTİYAÇLARI TESPİT EDİLDİHaliliye Sosyal Hizmet Merkezi'nde görevli personel, çocuklar ile dilencilik yaptığı tespit edilen aileleri ziyaret etti. Ziyaretlerde tespit edilen 21 haneye eğitime devam eden çocuklar için kırtasiye malzemeleri, giyim desteği, hijyen kolisi ve gıda desteği sağlandı. İhtiyaçları belirlenen ailelere bebek bezi, yastık, yorgan, yatak uyku setleri de verildi. Kira desteği sağlanan ailelerin 20 çocuğunun eğitime kazandırılması amacıyla da seviyelerine uygun okul veya meslek edindirme kurslarına kayıtları yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK