Şanlıurfa'da çocuklarına şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanan sanık adli kontrol şartıyla serbest kaldı
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Şanlıurfa'da çocuklarına şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanan sanık adli kontrol şartıyla serbest kaldı

03.02.2021 14:31 | Son Güncelleme: 03.02.2021 14:35
Şanlıurfa'da çocuklarına şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanan sanık adli kontrol şartıyla serbest kaldı

Şanlıurfa'da 3 çocuğuna şiddet uyguladığı iddiasıyla tutuklanan baba, yargılandığı davada adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şanlıurfa'da 3 çocuğuna şiddet uyguladığı iddiasıyla tutuklanan baba, yargılandığı davada adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık R.Ç, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Duruşmada, davaya müdahil olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Şanlıurfa Barosu Çocuk Hakları Komisyonu ve Saadet Öğretmen Çocuk İstismarıyla Mücadele Derneği avukatları da hazır bulundu.

Çocukların avukatı, sanığın tutukluluk halinin devamını istedi.

Mahkeme heyeti, yaklaşık 5 ay süren tutukluluk halini göz önünde bulundurduğu sanığın adli kontrol şartıyla serbest bırakılıp, dosyadaki eksik hususların giderilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Şanlıurfa'da 17 Eylül 2020'de 4 çocuğundan 3'üne şiddet uyguladığı iddia edilen baba R.Ç. tutuklanmış, sanık hakkında hazırlanan iddianamede "eziyet etme" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

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