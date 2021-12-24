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Şanlıurfa'da mevsimin ilk karı yağdı, eğlencesi çocuklara kaldı

İhlas Haber Ajansı / Bekir Şeyhanlı - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da mevsimin ilk karı yağdı, eğlencesi çocuklara kaldı Gece yarısı evlerinden çıkıp kartopu oynadılar Türkiye'nin en sıcak ilinde kar sevinci Türkiye'nin en sıcak illeri arasında yer alan Şanlıurfa'da kar yağdığını gören çocuklar, gece yarısı evlerinden çıkarak kartopu oynadı.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da mevsimin ilk karı yağdı, eğlencesi çocuklara kaldı

Gece yarısı evlerinden çıkıp kartopu oynadılar

Türkiye'nin en sıcak ilinde kar sevinci

ŞANLIURFA - Türkiye'nin en sıcak illeri arasında yer alan Şanlıurfa'da kar yağdığını gören çocuklar, gece yarısı evlerinden çıkarak kartopu oynadı.

Türkiye'nin en sıcak illeri arasında yer alan Şanlıurfa'da kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı. Gece saatlerinde başlayan kar yağışını gören çocuklar, evlerinden çıkarak kartopu oynadı. Uzun süre sonra ilk defa kar ile tanışan çocuklar, araçların üzerine adını yazdı, arkadaşlarıyla gönüllerince eğlendi.

"Kar yağışı bizi çok mutlu etti"

Kar yağdığı için çok mutlu olduklarını belirten çocuklar, kartopu oynayarak eğlendiklerini söyledi.

Kar yağışının devam ettiği kentte, sürücüler de kaza risklerine karşı kontrolü bir şekilde yoluna devam etti. Otomobillerin üzerini ve parkları beyaza bürüyen kar yağının etkisini sürdürüyor.

Şanlıurfa'da mevsimin ilk karı yağdı, eğlencesi çocuklara kaldı

Şanlıurfa'da mevsimin ilk karı yağdı, eğlencesi çocuklara kaldı

Şanlıurfa'da mevsimin ilk karı yağdı, eğlencesi çocuklara kaldı

Şanlıurfa'da mevsimin ilk karı yağdı, eğlencesi çocuklara kaldı

Şanlıurfa'da mevsimin ilk karı yağdı, eğlencesi çocuklara kaldı

Şanlıurfa'da mevsimin ilk karı yağdı, eğlencesi çocuklara kaldı

Şanlıurfa'da mevsimin ilk karı yağdı, eğlencesi çocuklara kaldı

Şanlıurfa'da mevsimin ilk karı yağdı, eğlencesi çocuklara kaldı

Şanlıurfa'da mevsimin ilk karı yağdı, eğlencesi çocuklara kaldı

Şanlıurfa'da mevsimin ilk karı yağdı, eğlencesi çocuklara kaldı

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İhlas Haber Ajansı / Bekir Şeyhanlı - Son Dakika Haberleri

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