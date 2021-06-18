Şanlıurfa'da, çocuklarda enfeksiyon hastalıkları arttı

TÜRKİYE'de doğum oranı en yüksek iller arasında yer alan Şanlıurfa'da, havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte çocuklarda görülen salgın enfeksiyon hastalıklarında yüzde 50 artış yaşandı.

TÜRKİYE'de doğum oranı en yüksek iller arasında yer alan Şanlıurfa'da, havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte çocuklarda görülen salgın enfeksiyon hastalıklarında yüzde 50 artış yaşandı. Uzm. Dr. Deniz Akça, günlük 1500 ile 2 bin arasında çocuğun ishal ve enfeksiyon hastalıkları şikayetiyle acil servise başvurduğunu belirterek, ailelere hijyen ve beslenme konusunda uyarılarda bulundu.

Kentte, hava sıcaklıkların artmasıyla birlikte, çocuklarda görülen ishal ve enfeksiyon hastalıklarında artış yaşandı. Şanlıurfa Çocuk Hastalıkları Hastanesi Çocuk Sağlığı Hastalıkları Polikliniği'nde görevli Uzm. Dr. Salim Reşitoğlu, hastaneye başvuranların çoğunluğunda rota virüsü ve amip vakalarının yoğunluk oluşturduğunu söyledi. Ailelere hijyen kurallarına uymaları ve çocuklarının beslenmesine dikkat etmesi önerisinde bulunan Reşitoğlu, şunları söyledi:

"Son günlerde kusma ve ateşle birlikte ishal şikayetleriyle hasta yoğunluğu yaşanıyor. Bu vakalar viral ve bakteriyel olarak ortaya çıkıyor. Bunların çoğunun yatışı yapılarak, tedavisinin ardından taburcu ediliyor. Yine amip ve rota virüsü kaynaklı olarak çocuklarda iştahsızlık ve halsizlik, göz kürelerinde çeklime görülüyor. Normalleşmeyle birlikte vaka sayısında artış yaşanmaya başlandı. Yine bu hastalıkların çıkmasına sebep olarak başta su ve temizlik gelmektedir. Çocukların hastalığa karşı hijyene dikkat etmesi gerekiyor. Buradan özellikle ailelere çocuklarına kaynatılmış su içirmelerini tavsiye ediyoruz. Hijyen çok önemli ve beslenmeye dikkat edilmesi gerekiyor."GÜNLÜK 2 BİN CİVARINDA BAŞVURU

Havaların ısınmasıyla beraber Şanlıurfa'da rota ve amip vakalarında artış yaşandığını kaydeden, Uzm. Dr. Deniz Akça ise günlük 2 bin civarında hastanın acil servise başvurduğunu belirterek, "Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte çocuklarda ishal ve kusma vakalarında artış yaşanıyor. Çocukların hijyene dikkat etmemeleri, temiz gıda ve su alımını yeterli yapmamaları ishal ve kusmalara neden oluyor. Bunun için el ve tuvalet hijyenine çok dikkat edilmelidir. Son dönemde ishal vakalarındaki artış nedeniyle acil serviste günlük ortalama 1500 ile 2 bin arasında hastaya bakıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak