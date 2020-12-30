Şanlıurfa'da çocuklara akülü otomobille trafik eğitimi verildi
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Şanlıurfa'da çocuklara akülü otomobille trafik eğitimi verildi

30.12.2020 13:33 | Son Güncelleme: 30.12.2020 13:33
Şanlıurfa'da çocuklara akülü otomobille trafik eğitimi verildi

Şanlıurfa'da trafik polislerince düzenlenen eğitimde, çocuk yuvasında kalan çocuklara akülü otomobillerle trafik eğitimi verildi.

Şanlıurfa'da trafik polislerince düzenlenen eğitimde, çocuk yuvasında kalan çocuklara akülü otomobillerle trafik eğitimi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesinde görevli polislerce, alanında Türkiye'nin en büyükleri arasında yer alan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, çocuklara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun şekilde sınıflarda teorik olarak trafik kuralları anlatıldı.

Trafik kurallarının işlendiği çizgi filmlerin de yer aldığı eğitimin ardından çocuklara adlarına düzenlenmiş trafik dedektifi kimlik kartı ve düdük verildi.

Daha sonra uygulama alanına geçen çocuklar, polis ağabey ve ablalarından yolun karşısına geçme, trafik ışıkları, kavşaklar, üst geçitleri kullanma gibi konularda bilgi aldı.

Buradaki akülü otomobillerin direksiyonuna da geçen çocuklar, park alanında otomobilleri kullanarak hem trafik kurallarını uygulamalı olarak öğrendi hem de gönüllerince eğlendi.

Mutlulukları yüzlerine yansıyan çocuklara, eğitimin sonunda İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş'un talimatıyla hazırlanan hediye paketleri dağıtıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

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