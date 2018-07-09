Şanlıurfa'da Çocuk Cinayetleri ve İstismarına Tepki Yürüyüşü

Şanlıurfa'da çocuk cinayetleri ve istismarına tepki yürüyüşü düzenlendi.

CHP Haliliye İlçe Başkanlığı öncülüğünde, aralarında sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile kadın ve çocukların da bulunduğu grup, Ali Şeli Parkı'nda toplandı.

Üzerinde "Çocuklara uzanan eller kırılsın", "Evlat kokusu cennet kokusu", "Çocuk istismarına dur de" yazılı pankart ve dövizler açan grup, düdük çalarak ve slogan atarak Ahmet Bahçıvan İş Merkezi önüne kadar yürüdü.

CHP Haliliye İlçe Başkanı İbrahim Halil Alagöz, burada grup adına yaptığı açıklamada, Polatlı'da 22 Haziran'da kaybolan ve 7 gün sonra cesedi bulunan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara ile Ağrı'da, dedesine bayram ziyareti için gittiği köyde kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in durumuna Şanlıurfa olarak sesiz kalmadıklarını söyledi.

Çocuk istismarı ve cinayetlerinin önlemesi konusunda acil önlemler gerektiğini belirten Alagöz, şöyle konuştu:

"Toplumun en temel taşı olan ahlak kavramının son yıllarda dejenere olmasından dolayı maalesef bu tarz menfur olaylarla karşılaşıyoruz. Bu olayların hiçbir şekilde hafifletici sebebi olamaz ve bu olaylar göz ardı edilemez. Bu olaylar toplumda güven ortamını yok eden, ahlaksızlığı yaygınlaştıran, toplum psikolojisini bozan olaylardır. Yaşanan bu tür menfi hadiselerin suç işlemeden önce engellenmesi için koruyucu tedbirlerin alınmasını ve suç işlendikten sonra cezalandırılması için iktidarın gerekli kanuni düzenlenmeleri en üst seviyede acilen hayata geçirmesi gerektiğini söylüyoruz."

Açıklamanın ardından bir süre slogan atan gruptakiler daha sonra dağıldı.