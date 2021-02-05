ŞANLIURFA - Çocuğun oynadığı tabancanın ateş alması sonucu hayatını kaybettiği iddia edildi
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ŞANLIURFA - Çocuğun oynadığı tabancanın ateş alması sonucu hayatını kaybettiği iddia edildi

05.02.2021 00:31 | Son Güncelleme: 05.02.2021 00:47
ŞANLIURFA - Çocuğun oynadığı tabancanın ateş alması sonucu hayatını kaybettiği iddia edildi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir çocuğun oynadığı tabancanın ateş alması sonucu hayatını kaybettiği iddia edildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir çocuğun oynadığı tabancanın ateş alması sonucu hayatını kaybettiği iddia edildi.

Alınan bilgiye göre, Ülkülü Mahallesi'nde Muhittin A. (9) oynadığı tabancanın ateş alması sonucu kafasından ağır yaralandı.

Muhittin A. 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Siverek Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cuma Sarı

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