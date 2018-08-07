Şanlıurfa'da Çocuğun Darbedildiği İddiası

Şanlıurfa'da elindeki bez parçasıyla bir çocuğa vurduğu sosyal medyada paylaşılan görüntülerle anlaşılan kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, özel halk otobüsünde elindeki bez parçasıyla bir çocuğa vurduğu sosyal medyada paylaşılan görüntülerle belirlenen kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntülerdeki çocuğun B.A, ona vuran kişinin ise Y.B. olduğunu belirleyen ekipler, zanlıyı evinde gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Y.B, emniyete götürüldü. B.A'nın da olayla ilgili ifadesine başvurulacağı öğrenildi.